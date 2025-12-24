Скопие прекали! Нападна ни и на Коледа. Президентът на Република Северна Македония (РСМ) Гордана Силяновска-Давкова отправи остри послания към България и Европейския съюз по време на годишното си обръщение пред парламента в Скопие.

Силяновска обяви, че с условието за промяна на конституцията на РСМ България отваря вратите за влиянието на „трети сили“.

„В чий интерес е да бъдем извън ЕС, ако не на трети сили? Кой отваря врати за влияние на трети сили? Възможно ли е това да е държава членка на ЕС и наш първи съсед? Как ЕС претендира да е геополитически съюз, докато същевременно държи нашата страна и Западните Балкани в геополитически вакуум? Европейската интеграция на Македония е учебникарски пример за последствията от пренебрегването на процедурата като гаранция за демокрация“, каза Силяновска, предаде бТВ.

По думите ѝ европейската интеграция на страната е блокирана не заради липса на реформи, а поради политически условия, свързани с конституционни промени и вписване на българите в Конституцията.

Тя обясни, че посланието, изпратено от парламента в Скопие, е, че без ясни гаранции от ЕС и България и без подходящи защитни механизми с поредната конституционна промяна Северна Македония рискува да излезе от този процес с „оголена, ерозирана идентичност и суверенитет, национален и културен“.

На словото на Силяновска-Давкова присъстваха премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски, председателят на Конституционния съд Дарко Костадиновски, началникът на Генералния щаб Сашко Лафчиски, представители на съдебната власт, на вероизповеданията, на дипломатическия корпус.

Според нея има изход от тази ситуация, но е необходима политическа воля както от Северна Македония, така и от ЕС.

„Защото ние предложихме няколко решения за излизане (от ситуацията) и ЕС трябва да избере едно от тях, да намери свое собствено креативно решение за деблокиране на процеса. Ако има решение за Украйна и Молдова, ще бъде лесно да се намери такова и за нас“, подчерта Силяновска.

