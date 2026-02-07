Зарков в първата си реч като лидер на БСП: Обявявам началото на новия ден!

Обявявам началото на новия ден! Това заяви новият лидер на БСП Крум Зарков в първата си реч като председател на Столетницата. Той спечели от раз надпреварата с Борислав Гуцанов като получи 416. За социалния министър в оставка гласуваха 302-ма делегати. Третият претендент Руси Статков получи само 3 гласа.

Има победи, които носят огромна отговорност, каза Зарков добави, че тя би била невъзможна, ако "в БСП няма живец."

Не само че нищо не е загубено, голямото сега започва, заяви още Крум Зарков. "Те виждат, че ние ги чухме и разбрахме", каза за симпатизантите на БСП той.

Ако успеем, ще успеем заедно, посочи новият лидер.

Ако до вчера ни сочеха с пръст, днес трябва да ни дават за пример. Ще заразим цялата страна с него. Очакваха се много изненади на тези избори, първата изненада дойде от БСП! Ще заявим смирено, но амбициозно това, което искаме да постигнем за България, каза още Зарков в речта си.

"Обявявам заседанието на конгреса за закрито, обявявам началото на новия ден", завърши словото си Крум Зарков под аплодисменти "БСП!БСП!"

"Надпреварата за поста председател на БСП е сериозна, защото е истински политически сблъсък, какъвто може да има само в една партия в България," каза пред журналисти в началото на гласуването Крум Зарков.

"Надявам се, че тази надпревара ще повлече крак за други партии и най-накрая за целия български народ. Защото това е борба, която ще доведе до нов правов ред", каза още бившият правосъден министър.

"Всичко е в ръцете на делегатите", заключи той.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com