Всичко за Позитано 20

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Напрежение на "Позитано 20"

Напрежение на "Позитано 20"

Напрежението на Позитано расте. След днешната информация, че БСП ще предложи ген. Радев за кандидат за президент, е много вероятно АБВ да се оттеглят...

31 юли | 17:59
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Добрев с платформа 365 за БСП

Добрев с платформа 365 за БСП

Соцдепутатът Кирил Добрев обяви днес във Фейсбук-страницата си лидерска пратформа за БСП. Както е известно на 7 и 8 май БСП се събира на конгрес, за д...

12 април | 9:20
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Другар за другаря е вълк

Другар за другаря е вълк

Самоунищожението в БСП върви с пълна сила Докато Сергей Станишев си глади костюма за конгреса на ПЕС в Будапеща, където да бъде преизбран начело на е...

13 юни | 6:45
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БСП решава за ръководство

БСП решава за ръководство

София. Социалистите се събират на заседание в централата на „Позитано" 20. Очаква се новият лидер на партията Михаил Миков да посочи състав на Изпълни...

08 август | 7:42
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