Легенда на прехода си отива. БСП се сбогува с "Позитано" 20
БСП от години има проблем с плащането на сметките за централата си
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БСП от години има проблем с плащането на сметките за централата си
Основната функция на кабинета са честните избори, не геополитически демонстрации, обявиха социалистите
Голямото сега започва, каза новият председател на Столетницата
Соцартията ври и кипи, взема ключови решения преди изборите
Ръководство на БСП ще уведоми парньорите си за последните разговори с ГЕРБ
Решението взе пленумът на социалистите
Един социалист с рекорден брой номинации
Огън и жупел на "Позитано" 20
С какво е свързано действието на социалистите
На заседанието ще присъства и Калоян Паргов, когото съдът върна
Шансовете за съставяне на правителство с третия мандат са "почти нулеви"
Над два часа заседава ръководството на БСП
Ще бъде направен отчет от страна на министрите за свършената работа
Нямаме право да мълчим и да сме съучастници в унищожаването на социалистическата традиция, на антифашистката памет и на русофилска линия", се посочва...
Напрежението на Позитано расте. След днешната информация, че БСП ще предложи ген. Радев за кандидат за президент, е много вероятно АБВ да се оттеглят...
Соцдепутатът Кирил Добрев обяви днес във Фейсбук-страницата си лидерска пратформа за БСП. Както е известно на 7 и 8 май БСП се събира на конгрес, за д...
Самоунищожението в БСП върви с пълна сила Докато Сергей Станишев си глади костюма за конгреса на ПЕС в Будапеща, където да бъде преизбран начело на е...
Местни лидери скочиха срещу поправката "анти-Станишев" Делегатите за конгреса на БСП от най-ключовите области като София, Пловдив, Бургас, Варна и др...
София. Ръководството на БСП вече се събира в централата на „Позитано" 20. Част от изпълнителното бюро вече е в централата, но все още няма коментари...
София. Социалистите се събират на заседание в централата на „Позитано" 20. Очаква се новият лидер на партията Михаил Миков да посочи състав на Изпълни...