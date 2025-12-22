Политика

Даниел Митов отговори на Божидар Божанов: Натрупаха му се доста компоти във фейсбук

22 дек 25 | 19:30
Фатме Мустафова

Колко административно неграмотен трябва да си, за да питаш НОИ за щата на вътрешното министерство? На Божидар Божанов му се натрупаха доста компоти във фейсбук. Така вътрешният министър в оставка Даниел Митов отговаря на публикация в социалната мрежа на съпредседателя на ДБ Божидар Божанов.

Публикацията на Божанов е по повод изказване на Митов, че в последните 15 г. съставът на МВР е бил намален с 12 хиляди души. Според депутата от ДБ "в МВР системно лъжат за какво ли не", и затова поискал данни от НОИ.

"За последните 15 години осигурените лица в МВР са намалели не са 12 хиляди, а с 3400", пише още Божанов в поста си.

