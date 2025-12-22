Даниел Митов отговори на Божидар Божанов: Натрупаха му се доста компоти във фейсбук

Колко административно неграмотен трябва да си, за да питаш НОИ за щата на вътрешното министерство? На Божидар Божанов му се натрупаха доста компоти във фейсбук. Така вътрешният министър в оставка Даниел Митов отговаря на публикация в социалната мрежа на съпредседателя на ДБ Божидар Божанов.

Публикацията на Божанов е по повод изказване на Митов, че в последните 15 г. съставът на МВР е бил намален с 12 хиляди души. Според депутата от ДБ "в МВР системно лъжат за какво ли не", и затова поискал данни от НОИ.

"За последните 15 години осигурените лица в МВР са намалели не са 12 хиляди, а с 3400", пише още Божанов в поста си.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com