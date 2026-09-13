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Изявление на "Булгартабак"

Изявление на "Булгартабак"

Във връзка с административното увеличаване на минималния осигурителен праг и зачестилото в последните дни политическо говорене и недобронамерено намес...

21 октомври | 16:45
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