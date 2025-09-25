Трифонов разпали мераците на хората. Заговори за...

Шоуменът и политик Слави Трифонов разпали интереса на хората с любопитна публикация.

Поводът е 10-ата годишнина от концерта, който той и екипът му направиха на националния стадион "Васил Левски" в София.

"Уважаеми, скъпи приятели, наричам ви приятели, защото наистина ви чувствам такива!

Днес се навършват 10 години от едно от най-емоционалните преживявания в моя живот – концертът на стадион „Васил Левски“.

Нямам думи, с които да опиша какво преживях аз на сцената, заедно с „Куку Бенд“, балет „Магаданс“ и всички участници. Целият екип беше около 1500 души, а срещу нас имаше 70 000 души. Това беше невероятно преживяване – само заради вас, и само заради вас, и само заради вас!

Много често получавам желанията на много хора за това да направя пак такъв концерт. Създаването и организацията на подобно начинание изисква много усилия, подходяща ситуация и, въобще, много неща. Разбира се, че желание в мен и моите колеги съществува, а кой, представете си, не би искал да преживее подобно нещо.

Така че се надявам и ще направя всичко възможно да се случи отново нещо подобно.

Искам от цялото си сърце да благодаря на всеки един от тези 70 000 души, които бяха на концерта. Вие останахте заедно с мен и моите колеги под дъжда и направихте възможно този концерт да стане нещо специално и изключително.

Благодаря ви!", написа той в профила си във Фейсбук.

