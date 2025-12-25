Европейците луднаха по тези подаръци. Дават сумати пари

През 2025 г. коледните разходи в ЕС бележат ръст, като инфлацията и новите по-строги стандарти за безопасност на играчките влияят върху цените.

Германия се очаква да е най-големият купувач на подаръци в ЕС през празничния сезон с разходи около 85,24 милиарда евро. Следват Франция (71,65 млрд. евро) и Италия (над 43 млрд. евро). Обединеното кралство също отчита ръст от 3,5% спрямо миналата година, въпреки бавния старт на сезона, показва проучване на PwC.

Какво купуват европейците тази Коледа

Красотата, модата и електрониката са сред най-популярните подаръци. Чехите харчат най-много за козметика и игри, поляците предпочитат бижута и часовници, а италианците инвестират в домакински уреди. Испанците залагат на находки втора употреба – оригинален и устойчив подход към празничния сезон.

Безопасността на играчките остава приоритет

През 2025 г. Европейският съвет прие нови правила за безопасност на играчките, включително дигитален паспорт за проследяване на продуктите и забрана на опасни химически вещества. Според проучване на Toy Industries of Europe, голяма част от играчките, продавани онлайн, не отговарят на стандартите за безопасност, което прави мерките особено важни за Коледа.

Празнични разходи с умна стратегия

Макар цените да са по-високи заради инфлацията (2,2% в еврозоната през ноември 2025 г.), потребителите проявяват внимателност и предпочитат достъпни, но смислени подаръци. Mastercard Economics Institute отбелязва, че хората търсят баланс между празничното настроение и разумните разходи, за да направят Коледа специална за всички близки.

