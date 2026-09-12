Европейците луднаха по тези подаръци
Германия се очаква да е най-големият купувач на подаръци в ЕС
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Германия се очаква да е най-големият купувач на подаръци в ЕС
Слава Богу, че сме на път да влезем в Еврозоната
Бизнесът ще плаща по-висока минимална заплата, чиновниците ще чакат приемането на бюджета за 2025
Според нея са натрупани много сериозни дисбаланси в пенсионната система, които дават отражение днес
Целта е да се минимизира рискът от нецелесъобразни разходи на публичните средства
Сметките са на Института за изследване на публичната среда
Не просто харчим повече, а драматично и катастрофално започнахме да прахосваме пари
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Ремонтът на трамвайните релси по "Цар Борис III" от Съдебната палата до "Княжево"
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Разходите за алкохол и цигари са по-големи отколкото за дрехи и обувки Българите харчат за алкохол и цигари повече отколкото за дрехи и обувки, сочат...
"Част от мерките, които предложихме за подобряване на бюджета на МВР, могат да залегнат в едни скорошни промени в Закона за МВР", заяви министърът на...
Гърция е изразходвала досега 1 млрд. евро от националния си бюджет за преодоляването на бежанската криза, а е получила едва 33 млн. евро от редовното...
Колкото и разумен човек да сте, Коледните празници са дните в годината, които ви изкарват от кожата ви. Как обаче да се справите с детските писма до Д...
Държавният бюджет за 2016 има основна цел да запази фискалната стабилност и да намали разликата между приходите и разходите, която се отвори след небл...
Депутатите ще след седмица членовете на спецзвеното Управляващите планират успоредно с приемането на Бюджет 2016 да заработи и Фискалният съвет, койт...
София. Парламентарно представените партии са похарчили за предсрочните избори малко над 6 млн. лева за медийно участие по време на кампанията. Това с...
Новият дълг ще доведе до свръхдефицит, поставяне на България под наблюдение и намаляване на инвестициите, изтъкна Нинова София. През първите 6 месеца...
Милена Виденова, зам.-председател на Асоциацията на колекторските агенции в България Заради изключителната политическа и икономическа несигурност, ко...