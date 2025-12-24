С любимо число! Участник удари 10 бона в "Сделка или не"

Уникален късмет споходи Калин Учиндолски в „Сделка или не“.

Той излезе с кутия №12, при една от офертите от банкера я размени за №18, което му е любимото число, а и неговите автомобили са с еднаквите 1818, а в края на играта си видя, че то му донесе 10 000 лева.

Калин е от София. Разказа, че е козирог, правист е, работи в нотариална кантора.

Последователно отхвърли доста изкушаващи предложения от банкера, а именно 3300, 3800, 5000 лева.

Първоначалният му късмет бе 250 лева, които са се криели в кутията, с която излезе в началото.

При три неотворени кутии, в които се криеха една стотинка, 750 лв. и 10 000 лева, банкерът му предложи смяна на кутията. Калин отказа. След това премахна от играта си едната стотинка.

Накрая сред бурни ръкопляскания той видя, че е спечелил 10 000 лева.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com