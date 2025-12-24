Нови разкрития за Северния полюс. Може да попречи на почивката ви

Експерт по вътрешните механизми на Земята разкри, че планетата всъщност има два Северни полюса и движението на единия от тях би могло тихомълком да наруши глобалните пътувания, пише Daily Mail .

Скот Брейм от университета Клемсън обясни, че изместващият се „магнитен северен полюс“ променя посоката, която сочи компасът, така че без редовни актуализации на навигационните системи, ежедневни инструменти като картите на смартфоните биха могли да дават грешни посоки.

Ако полюсът се измести по-бързо от очакваното и моделите не се актуализират навреме, това може да доведе до по-големи грешки в GPS приложенията за телефони или автомобили, което потенциално може да доведе до загуба на хора, поемане на по-дълги маршрути или дори до рискове за безопасността в отдалечени райони.

Брейм е професор-изследовател, който е изучавал геологията и подземните водни източници, скрити под земната повърхност, известни още като хидрогеология.

Въпреки че светът има точка, наречена „истински север“, която се намира на върха на земната ос, Брейм каза, че има и „магнитен север“, който се измества в Северна Канада от векове.

От 90-те години на миналия век обаче това движение се е ускорило драстично, увеличавайки се от приблизително шест-девет мили годишно до около 34 мили годишно, според учените.

Проучване от 2020 г. в списанието Nature Geoscience обяснява, че това ускорение е причинено главно от промени в потока на разтопено желязо във външното ядро на Земята, които променят магнитното поле на планетата, но точният спусък все още не е ясен.

Така че, когато Дядо Коледа приключи с раздаването на подаръци в навечерието на Коледа, той може да използва компас, но тогава е изправен пред предизвикателство: Трябва да може да намери правилния Северен полюс, тъй като този на картата и този, на който разчита компасът, не са едни и същи.

