Голяма промяна за красива родна синоптичка

Красивата синоптичка на Нова тв Лора Георгиева изчезна почти напълно от публичното пространство, след като преди малко повече от година стана майка. Миналата есен брюнетката роди дъщеря, която носи нестандартното за нашите ширини име Зарин. Момиченцето е плод на любовта й с милионера Лазгин Маджид.

След раждането животът на Лора рязко смени посоката си – от телевизионния екран и светските събития тя се пренесе в уюта на семейния дом, далеч от прожекторите, камерите и социалните мрежи. Няколко месеца преди раждането на бебето Георгиева слезе от екран, официално излизайки в майчинство.

Почти едновременно с това тя изтри всичките си профили в социалните мрежи – ход, който изненада почитателите й, свикнали да я виждат усмихната, елегантна и винаги в крак с модата. Според хора от обкръжението й решението не било импулсивно, а добре обмислено. Лора искала пълен фокус върху бременността и бъдещото си дете, без външен шум и излишно внимание, а и се опасявала да не стане жертва на „лоши очи”.

Откакто е с Лазгин Маджид, синоптичката все по-рядко се появява публично. Запознати шушукат, че бизнесменът бил доста ревнив и не одобрявал половинката му да бъде постоянно на показ. Именно това била една от причините Лора да не бърза с връщането си на екран, а дори и да не планира подобно завръщане в обозримо бъдеще. За разлика от много свои колежки, които използват майчинството като кратка пауза, Георгиева сякаш е затворила цяла една глава от живота си.

И все пак тези дни Лора изненада всички с неочаквано завръщане под светлините на прожекторите – не като телевизионно лице, а като модел. Красавицата се появи в реклама на дамски облекла, в която отново демонстрира класа, женственост и безупречна визия. Според близки до нея това участие било по-скоро жест към приятели, отколкото опит за рестарт на кариера. Лора нямала никакво намерение да се връща към активното моделство и приемала подобни ангажименти само по изключение, и то когато става дума за хора, на които държи.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com