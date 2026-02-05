Тази вечер! Владо Пенев в леговището на Мамника, Божана открива нещо зловещо

Мистерията се сгъстява, а страхът вече има посока. Първи крачки в леговището на митичната птица ще направят героите от хитовия сериал Мамник в новия, пети епизод от поредицата. Този четвъртък от 21:00 ч. по БНТ 1 зрителите ще станат свидетели на неочаквани разкрития и ходове, които ще заплетат историята още по-дълбоко в тъмното.

Емил, изигран от Владимир Пенев, продължава отчаяното си търсене на сина си Делян, чието изчезване остава необяснимо и зловещо. С напредването на разследването Камен (Йордан Ръсин) ще попадне на улики, които не просто ще променят посоката, а ще обърнат цялата игра. Въпреки усилията на полицията, Емил все по-ясно осъзнава, че институциите не стигат дотам, докъдето го води бащиният инстинкт. Решението му да действа сам ще го доближи до Мамника повече, отколкото някога е предполагал.

Паралелно с това Божана (Екатерина Лазаревска) и Лазар (Богдан Григоров, познат като Гринго) ще направят зловещо откритие в гората. На пръв поглед случайно, но всъщност дълбоко свързано с мрачните легенди на село Вракола, то ще отвори нова поредица от плашещи истории и ще хвърли още сянка върху случващото се.

Какво точно намират Божана и Лазар и защо то е толкова шокиращо? Докъде ще ги отведе новата следа? Къде е Делян и възможно ли е да бъде намерен жив? И ще се откаже ли Емил, или ще стигне докрай, дори това да означава среща лице в лице с митичното зло?

Отговорите идват в петия епизод на „Мамник“ – тази вечер от 21 часа.

