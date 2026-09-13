Историята в "Мамник" се заплита
Шестият епизод на криминалната мистерия е днес по БНТ
Следете всички новини, анализи и коментари за Владо Пенев. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Шестият епизод на криминалната мистерия е днес по БНТ
Готиният Ръсин с изненадващ ход
Народните представители единодушно гласуваха "за"
Паричните награди са за особени заслуги към българската държава и нацията
Много тежка оценка за протестиращите даде актьорът
Протестиращи окупираха вчера входа на сградата, опитаха се да нахлуят в нея
Популярни артисти получиха пожизнено държавни парични награди
Любопитното е, че автор на провокативната снимка е Марта Вачкова
Публиката гледа „Великденско вино“, „Хага“ и „Боже мой“
Най-голямата изненада поднесе Владо Пенев, който изпя "Синева"
Румен Радев заведе семейството на театър
Отидоха да се наслаждават на слънчев Дубай
Букетът е поредният отпаднал герой
Актьорът е неузнаваем
Актьорът останал крайно очарован от Стораро младши
Той не е мечтаел винаги да стане актьор
Два пъти бях булка в роли, стига ми, отсече дъщерята на великия Григор Вачков
Марта и Владо изживяват бурна студентска любов преди повече от 30 години
На финала актьорите споделят приключения и емоции
Тази пандемия ни поставя пред изпитание, в което трябва да решим да намерим собствени пътища, казва актьорът