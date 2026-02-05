Шише ракия за моми англичанки. Необичаен кастинг за актриси

Авторката на култовата трилогия „Лейди Гергана“ и най-забавен инфлуенсър у нас, Цветелина Цветкова, за която някога „Стандарт“ първи писа, търси актриси, за кино адаптация на романа.

„Мили другарчета, във връзка с проект и за целите на изкуството, издирвам моми англичанки, или нейтив спикърки. Трябват ми и млади и улегнали дами. Възрастни дами също издирвам. Ако имат опит пред камера или на сцена, още по-добре. Но може и да са само артистични и смешни. Моля ви, ако някой от вас познава или знае човек, който знае за друг, който познава, моля ви от сърце да ми пишете. Момата я чака бляскаво бъдеще, а вас шише ракия :)“, развесели с поста си Цвети, писателка и инфлуенсър с извънземно чувство за хумор, автор на „Зелената жилетка“, „Нищимошката“, „Пощенска кутия за приказки“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com