Кучето, което превзе екраните по цял свят: Историята на "Блуи" в 10 факта 

Още с излъчването на първите си епизоди през 2018 г., австралийският анимационен сериал „Блуи“ плени сърцата на милиони деца и родители по цял свят. Оттогава синьото кученце се превърна в международен феномен с три успешни сезона, награда „Еми“, хитови албуми, пиеса, многобройни играчки, а дори и предстоящ атракцион в „Дисниленд“.

Осем от книжките за „Блуи“, продали над 44 милиона копия по цял свят, вече могат да бъдат открити и в книжарниците у нас на български език. В издателство „Сиела“ сме изключително развълнувани да посрещнем Блуи и компания в нашето голямо книжно семейство. А изненадите около австралийската сензация тепърва започват!

1. Създателят на „Блуи” Джо Бръм е работил в екипа на популярното британско детско шоу „Прасето Пепа“. Идеята му за „Блуи” се ражда, след като той установява, че в Австралия липсва сериал, който толкова активно да отразява културата, хумора и идентичността на страната. Интересен факт е, че във Великобритания и Америка героите в сериала са оставени с оригиналния си австралийски акцент.

2. Джо Бръм наистина е имал куче на име Блуи, което е било същата порода като главната героиня в сериала – австралийско пастирско куче.

3. Голяма част от епизодите в сериала са вдъхновени от игрите на двете дъщери на Бръм. Всъщност семейството му повлиява на сериала в много аспекти – съпругата му също е част от екипа. Бандит, таткото на Блуи, озвучаван от истинска рок звезда, е археолог също като по-големия брат на Джо Бръм, а по-малкият му брат озвучава чичо Страйп.

4. "Блуи" е любимо шоу не само на малките зрители, но и на техните родители. Начинът, по който са представени Мама и Татко, е революционен за детски сериал. В повечето филмчета родителите са или наивни, или прекалено строги, или не разбират детското мислене. Бандит и Чили обаче са изобретателни, говорят за емоциите си и активно се интересуват от Блуи и Бинго. Смехът в сериала не е за сметка на родителите – те се смеят заедно с децата. Именно това прави историите за „Блуи” толкова прекрасни за споделяне и обсъждане!

5. Има различни подкасти на тема „Блуи”, предназначени за родители. Подкасти като „Gotta Be Done”, „Bluey's Brisbane”, „Wackadoo: A Bluey Podcast for Grown Ups” дискутират отделните епизоди, извличат важни уроци, които и родителите могат да научат от сериала, и обсъждат емоционалната дълбочина на сюжета.

6. На 6 август 2027 г. предстои да излезе първият пълнометражен филм за "Блуи", който ще бъде излъчен и в кината.

7. Едно от най-емоционалните послания, което авторите отправят към родителите, е, че те не бива да се страхуват да допускат грешки. В сериала присъстват моменти, в които Чили и Бандит са тъжни, изморени или пък са се провалили. Въпреки това те продължават да дават най-доброто от себе си за Блуи и Бинго и това е най-важното.

8. Всички истории от света на "Блуи" са базирани на реалния живот. В сериала са изобразени истински локации в Австралия, които Джо Бръм познава и обича. Това си личи и в умението, с което изобразява второстепенни герои и създава усещане за общност.

9. Книжката „Блуи: Пеперуди” е чудесен пример за това как Джо Бръм насочва сериала в посока игрите и детското въображение. Поуката в историята не е натрапчива, а се разгръща естествено от автентичната игра между Блуи, Бинго и съседката им Джудо. Именно това е и една от целите на сериала – да насърчи физическите игри, да разгърне въображението на децата и да им помогне да намерят повече приятели и в реалния свят.

10. Успехите на „Блуи” не спират да се увеличават и да предизвикват бурни емоции сред малки и големи. Анимационният сериал продължава да поставя нови рекорди и се превърна в най-гледаното шоу в САЩ за 2024 и 2025 г.

Това прави „Блуи” културен феномен, който може да бъде сравнен с (а има потенциала и да задмине) популярността на известни детски франчайзи като „Мики Маус“ и „Прасето Пепа“.

Предстои да проследим и нови глави от историята на любимото ни щуро кученце с още книжки от света на „Блуи”, които можете да очаквате през 2025 г. от издателство „Сиела“!

