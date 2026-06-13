Кучето, което превзе екраните по цял свят: Историята на "Блуи" в 10 факта
Осем от книжките, продали над 44 милиона копия по цял свят, вече и на български език
Следете всички новини, анализи и коментари за Детска Книжка. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Осем от книжките, продали над 44 милиона копия по цял свят, вече и на български език
"Археологическите открития имат смисъл само ако достигнат до всички възрастови групи". С тези думи доц. Емил Иванов, съавтор на текста и един от худож...