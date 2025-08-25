"Малкият принц" отново е тук

Ново издание на любимата на поколения книга „Малкият принц“ излезе в памет на Антоан дьо Сент-Екзюпери, който преди 81 години изчезва при военен полет. Елегантното бюджетно томче със знака на „Кръг“ е с рисунки на автора.

„Малкият принц“ е необикновена творба – няма човек, който да не е чувал за нея. Написана през 1943-та, тя само привидно попада в категорията „детска литература“, а всъщност е много повече, именно защото всеки възрастен е бил първо дете. Кратката, но изключително въздействаща история отвежда в света на златокосо момче от далечна планета, което търси истината за приятелството и любовта. През поучителните срещи на Малкия принц с различни герои – царя, суетния човек, бизнесмена, самотния фенерджия, лисицата, се учим да гледаме със сърцето и си припомняме, че най-важното е невидимо за очите. И че понякога дори единствена нежна роза може да се превърне в център на цялото ни съществуване.

Възрастните читатели често развиват по-дълбок сантимент към историята заради деликатно заложените в нея идеи за живота, любовта и смъртта. Донесла утеха на милиони по цял свят и вечна слава на създателя си, всъщност тя е неговото предсмъртно писмо. Само година след написването на „Малкият принц“ писателят изчезва със самолета си – този път безследно и завинаги.

В миналото смъртта му е загадка, но днес знаем със сигурност, че Екзюпери е загинал в полет от остров Корсика към Гренобъл и Анси. „Сам е в невъоръжен американски самолет, който има по-малка скорост от германските изтребители и разполага с бензин за шест часа. В два и половина през деня той не пристига на летището и другарите му разбират, че никога вече няма да пристигне“, пише Константин Константинов в предговора към първото издание с превода му на български. „Всички издирвания и тогава, и след войната не откриват никаква следа от него. Едва няколко години по-късно от германски сведения се узнава, че през онзи паметен ден на 31 юли 1944-та германски изтребител е свалил над Средиземно море американски разузнавателен самолет.“

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com