"Малкият принц" отново е тук
81 години след трагичната смърт на Сент-Екзюпери, четем книгата с авторските му рисунки
Следете всички новини, анализи и коментари за Малкият Принц. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
81 години след трагичната смърт на Сент-Екзюпери, четем книгата с авторските му рисунки
Излиза с ново луксозно издание
Книгата на Антоан дьо Сент-Екзюпери е третата най-превеждана в света след Библията и „Капиталът“
Любен Кънев избра да представи моноспектакъла си пред нашенци, за да не забравят родния език
Кърджали. Непрофесионални актьори - служители на ПроКредит Банк, ще представят в Кърджали „Малкият принц". Необикновеният спектакъл гостува на театър...