Дядовата ръкавичка – хит в Коледния маратон

Столичният куклен театър откри Коледния маратон с премиерата на „Дядовата ръкавичка“ по Елин Пелин в салона на „Янко Сакъзов“. Създаден с много хумор, оригинални кукли и топла сценична атмосфера спектакълът разказва за гостоприемството, приятелството и чудото да помогнеш на друг, точно в духа на празниците. До края на месеца, включително на 24, 25, 26 и 27 декември, публиката ще може да се наслади на над 50 представления с още любими заглавия от афиша на трупата: „Снежната кралица“; „Коледно приключение“; „По следите на Дядо Коледа“; „Искаш ли подарък?“.

Зад реализацията на „Дядовата ръкавичка“ стои пъстър творчески екип, начело с режисьора Съби Събев, сценографията е на Евгения Лачева, куклите на Юлия Лачева, музиката – на Георги Гарчов. В ролите са Николай Бакърджиев, Стефан Димитров, Татяна Етимова, Яница Халачева.

Отоново малки и големи ще могат да споделят най-съкровените си желания с Дядо Коледа, като пуснат своите писма до него във вълшебната пощенска станция, разположена в Столичен куклен театър – салон „Гурко“14. Най-големите почитатели на Столичен куклен театър ще могат да поръчат индивидуален видео поздрав от Дядо Коледа за децата си, както и индивидуална коледна картичка със снимка на тяхното дете.

