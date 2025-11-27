Театър "Кредо" празнува пореден юбилей

Театър „Кредо“ ще отбележи на 29 ноември юбилей на „Каквото направи дядо, все е хубаво“ по Андерсен - един от най-дълго играните спектакли на българска сцена и от най-аплодираните по света през последните 20 години. Празничното представление е от 19, 30 ч в Театър 199, партньор в разпространението на постановката в София. Специален гост за юбилея на „Каквото направи дядо, все е хубаво“ е посолството на кралство Дания в България. Комедията на „Кредо“ е от културните събития в афиша му на датското председателство на Европейския съюз, с нея се отбелязва 220-тата годишнина от рождението на Ханс Кристиан Андерсен. Тя представя страната ни на голямото световното честване на 200-годишнината от рождението на Андерсен в Дания през 2005 година. „Очарователна, шеметна игра, излъчваща топлина“, пише датската критика. На 11 ноември 2005 година е и националната премиера на „Каквото направи дядо, все е хубаво“ в Театър 199, където се играе и до днес.

От тогава досега спектакълът има над 200 представления у нас и по света на 4 езика - български, руски, английски и японски, печели овациите на критиката и публиката на над 50 международни фестивала и е отличен с 10 международни награди. Режисьор е Нина Димитрова, позната на зрителите със знаковите постановки на Театър „Кредо“, които се играят в Театър 199 – „Шинел“ и „Дневникът на един луд“ по Гогол и „Тортила флет“ по Джон Стайнбек. Заедно с Юрий Дачев, Нина е съавтор на сценичната адаптация, а в тандем с Васил Василев-Зуека създава сценографията. Нина и Зуека са дует от премиерата до 2012 година. От 2013 година партньор на Нина Димитрова в „Каквото направи дядо, все е хубаво“ е нейният талантлив студент от НАТФИЗ Димитр Несторов, с когото и до днес печелят овациите на българската и международна публика.

Създаденият с огромно въображение и с типичното за Андерсен нежно чувство за хумор спектакъл ще продължи и през юбилейния си сезон да разкрива на публиката тайната на семейното щастие, затрупан под преспи ослепително блестящ сняг и ще припомня колко е важно да имаме до себе си някой, който ни обича, въпреки всичките ни недостатъци. Столичната публика може да си подари празнично настроение и в навечерието на Коледа, на 21 декември от 15 ч. в „199“.

През октомври двата театъра отбелязаха 10-годишнината на „Дневникът на един луд“ по Гогол. Преди три години легендарният „Шинел“ навърши рекордните три десетилетия на сцена. „Спектаклите на „Кредо“ са създадени с малко средства, но с много любов и фантазия, с идеята да кажат по необичаен начин нещо важно на зрителя и да го подтикнат да мисли със сърцето си за сериозни неща, докато се забавлява интелигентно. Благодаря на публиката, която вече четири десетилетия споделя нашите спектакли.“, коментира Нина Димитрова.

