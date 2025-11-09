Пародия на инфлуенсърите става хит

Лиза Шопова е автор и режисьор на „Фейк“, новия спектакъл във Военния театър, който още на премиерата се очерта като един от хитовете на трупата и на арт сезона. Големият успех се дължи на голямата тема – безумието и оглупяването в онлайн общуването, до колкото тази дума е подходяща за фалшивия живот в социалните мрежи. В един свят, в който реалността се измерва в лайкове и последователи, където истинските емоции се заменят с филтри и хаштагове, подобна история няма как да не бъде окачествена като заслужена пародия на инфлуенсърите и техните подобни.

„Фейк“ е пиеса за хора, които живеят в интернет пространството и се хранят от вниманието на другите. Тя е за всички, които са убедени, че животът ни има смисъл само когато бъде „видян“, „харесан“ и „споделен“. Болезнено актуално представление за реалността ни. С усмивка и без да съдим, надничаме зад социалния образ и даваме друга гледна точка. „Фейк“ напомня, че трябва да станем по-самокритични, преди да хейтим и да бъдем по-критични към това, което гледаме. Нека да обръщаме поглед навътре в себе си и понякога просто да оставаме в тишина. Иначе животът си върви, а начинът, по който живеем сега, след време ще изглежда нелеп, защото всичко ще е друго. Приемаме. Продължаваме напред. Трябва да знаем, че не всичко, което лети се яде и че не винаги това, което гледаме, е истинско и честно“, казва Лиза Шопова. Тя и Лара Златарева /на снимката/ са най-добри от дамите на сцената – комични и драматични, пластични и иронични. Тигран Торосян, Моню Монев, Ясен Атанасов, Васил Дуев-Тайг са мъжете, които правят голямото шоу с привкус на тъжна житейска ирония. Сценографията и костюмите са на Никол Трендафилова, хореографията е на Филип Миланов, музиката на Петя Диманова.

