Къванч Татлъту се завръща

Къванч Татлъту, наричан турският Брад Пит, влиза в нов проект, който ще затвърди статута му не само на секс символ, но и на кадърен актьор. Красавецът е подписал договор с Дисни плюс и ще се завърне триумфално на телевизионния екран. Предстоящият сериал със заглавие „Dönence“ вече е във фокуса на огромно любопиство. Очаква се в него звездата да покаже различно лице – на супер хладнокръвен и опасен агент, който действа безпогрешно във високорискови ситуации, изпълнени с интриги и тайни, с конфликти между правилното и грешното. Оригиналната продукция от осем епизода е определяна като една от най-амбициозните на платформата и вероятно ще се превърне в един от турските хитове на Дисни плюс.

Къванч Татлъту остава от най-известните по света актьори на съседите. Той стана масово популярен след ролята си в сериала „Перла“, който постигна огромен успех в Турция, на Балканите, в Европа и Азия. Затвърди името си в сагите „Забраненият плод“, „Семейството“, „С Русия в сърцето“ заради умението да се отдава на дълбоки емоции пред камерите.

Предишните участия на Татлъту бяха за Нетфликс - в научнофантастичния драматичен сериал „Yakamoz S-245“(2022) и филма „Boğa Boğa“ (2023). Там той доказа, че има запазено място и в глобалните стрийминг платформи, а не само в сапунените епоси.

