Библия за милиони жени вече и на български

„Как да преминем през менопаузата“, мигновен бестселър на „Ню Йорк таймс“, вече е и на родния книжен пазар със знака на „Бард“. Това ръководство за перименопаузата и менопаузата слага ред в хаоса и връща контрола над собственото ви тяло. Журналистката Тамсен Фадал, носителка на награда „Еми“, отваря очите за съзидателен и пълноценен живот. Ако сте готови отново да се почувствате на себе си, това е „разговорът“, който никога не сте провеждали. Създадена с помощта на екип от четиресет и двама експерти, включително невролози, лекари, сексуални терапевти, специалисти по съня и различни ментори, тази книга синтезира цялото съвременно научно познание по темата, за да отговори на всички въпроси. Тя включва в разговор милиони други жени. Заедно можете да приемете новото си, по-сексапилно „аз“ на всеки етап от средната възраст – от перименопаузата през менопаузата и след това.

