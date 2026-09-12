Бестселър на киното подлуди Ню Йорк
Отпразнуваха завършването на "Дяволът носи Прада-2"
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Отпразнуваха завършването на "Дяволът носи Прада-2"
„Как да преминем през менопаузата“ е мигновен бестселър на „Ню Йорк таймс“
Продължението на абсолютния бестселър идва с нови 100 кримиграми за любителите на класическите мистерии и логическите загадки!
Едуард Ръдърфърд повежда през славната история на френската столица
Бестселър в Ню Йорк стигна до България век по-късно, Нацинален културен фондя дарява на училища и читалища
Боб се спомина на 14-годишна възраст
Актрисата изби рибата със скандали и разкрития за мъжете си
За първи път в историята си великият роман на Лев Толстой "Война и мир" стана бестселър и във Великобритания. Интересът към руската класика е в епогея...
"Момичето от другия бряг" - бестселърът на известната японска писателка Мицуйо Какута,не е кримка, но съдържа загадка, която главната героиня Сайоко...
Бестселърът "После" ("Ентусиаст") затвърждава славата на своята авторка Розамънд Лъптън. Тя се прочу на книжния пазар още с дебютния си роман "Сестра"...