Бестселър на киното подлуди Ню Йорк

Световната премиера на филма "Дяволът носи Прада 2" се състоя в центъра "Линкълн" в Ню Йорк, като се превърна в модно събитие с редица холивудски знаменитости, предаде АФП, цитирана от БТА.

Двадесет години след като "Дяволът носи Прада" получи статут на класика в американското кино, звездите от филма се събраха за представянето на дългоочакваното му продължение. Мерил Стрийп, която отново влиза в ролята на тираничната главна редакторка на списание Миранда Пристли, се срещна на червения килим с Ан Хатауей, Емили Блънт и Стенли Тучи за "Дяволът носи Прада 2".

"Казвахме си: защо отне толкова време?", отбеляза 70-годишната американка пред "Дисни плюс", цитирана от АФП.

Във втората част на продукцията отново се появява и Анди Сакс (Ан Хатауей), която се завръща в списанието Runway, където героинята на Мерил Стрийп трябва да се справи с упадъка на печатните медии.

Премиерата в Ню Йорк бе посветена на модата, като трикратната носителка на "Оскар" Мерил Стрийп се появи в червена рокля, дело на "Живанши", отбелязва АФП. Екранните й партньорки - Ан Хатауей и Емили Блънт, носеха съответно тоалети от "Луи Вюитон" и "Скиапаралеи". Хатауей благодари на феновете, че са направили продължението на филма възможно. "Ние сме тук благодарение на вас, защото ни приехте в сърцата си", каза тя пред "Дисни плюс", цитирана от АФП.

Сред останалите знаменитости на червения килим беше Анна Уинтур, бившата главна редакторка на сп. "Вог", считана за вдъхновение за героинята, изиграна от Мерил Стрийп, отбелязва АФП.

"Дяволът носи Прада 2" трябва да излезе по екраните в края на април. Предшественикът му от 2006 г. се счита за незаменима сатира на американската модна индустрия, която поставя на сцената привлекателността на властта и амбицията, припомня АФП.

