„Китайския Нострадамус“ направи плашещо пророчество за Тръмп и НЛО

Разсекретяването на досиета за НЛО от администрацията на Доналд Тръмп отново разпали дебата дали правителствата крият доказателства за извънземен живот. На този фон проф. Цзян Сюецин, наричан от медиите „китайския Нострадамус“, направи ново мрачно предупреждение, съобщава „Дейли мейл“.

Според него истинската опасност не е в извънземните, а в общество, което все по-често се движи от страх, несигурност и недоверие. Той смята, че историите за НЛО могат да се превърнат в удобна утеха, която отклонява хората от реалните социални проблеми.

НЛО като бягство от реалността

Проф. Цзян Сюецин вече е свързван с редица прогнози, които според публикацията по-късно са се сбъднали. Сред тях са завръщането на Тръмп в Белия дом през 2024 г. и войната на САЩ и Израел срещу Иран.

В новото си предупреждение той поставя акцента не върху самите НЛО, а върху начина, по който темата се използва в общественото въображение. Според него хората могат да се вкопчат в утешителни истории за извънземни сили, вместо да се изправят пред трудните реалности около себе си.

„Те биха предпочели да си затворят очите, да си запушат ушите и просто да живеят в света както обикновено. Въпреки че сме виждали това и преди в историята, когато империите са упадали поради граждански войни и изтощение“, каза Цзян.

Страх, недоверие и разделени общества

Според професора по-големият риск е в разпадането на доверието между хората и институциите. Той предупреждава, че страхът и несигурността могат да създадат разделения, които да отслабят цели държави.

В този смисъл темата за НЛО според него не е просто любопитна загадка. Тя се превръща в символ на по-дълбока тревога - че обществата все по-трудно разграничават реални проблеми, страхове, слухове и конспиративни обяснения.

Цзян смята, че когато хората загубят доверие в официалните обяснения, те стават по-склонни да приемат версии за скрити сили, тайни знания и невидими влияния.

Съмнения около научни мегапроекти

Професорът насочи вниманието си и към големи научно-технологични проекти, които според него пораждат допълнителни въпроси. Той спомена Европейската лаборатория за физика на елементарните частици, която управлява Големия адронен колайдер. „Трябва да се запитате защо инвестират трилион долара в търсене на частици?“, каза той.

Цзян свърза темата с конспиративни твърдения, според които подобни експерименти може да не са насочени само към научни открития, а към опити за отваряне на междуизмерни портали. Това не е научно доказана теза, а част от конспиративните интерпретации, които той коментира в по-широкия контекст на страха от скрити сили.

Изкуственият интелект и скритото знание

Подобни предупреждения Цзян направи и за изкуствения интелект. Според него част от страховете около новите технологии отразяват по-широко убеждение, че влиятелни институции се интересуват от сили и възможности, които надхвърлят обикновеното човешко разбиране.

Той говори и за конспиративни идеи, според които малцина избрани имат достъп до скрито знание, дълголетие и влияние чрез контакт с извънземни или други неизвестни сили.

В публикацията тези твърдения са представени като част от по-широкия дебат около НЛО, тайните правителствени документи и недоверието към институциите. Основното предупреждение на Цзян остава, че обществата могат да бъдат отслабени не от самите загадки, а от страха, който се натрупва около тях.

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