Стана ясно защо децата на Пит се отказват от името му ЕКСКЛУЗИВНО

Поредното дете на Анджелина Джоли и Брад Пит предприе официална стъпка да се раздели с фамилията на баща си, а актрисата за първи път чрез свои близки коментира случващото се.

51-годишната Джоли и 62-годишният Пит имат шест деца – Мадокс, Пакс, Захара, Шайло и близнаците Нокс и Вивиен. На 21 юли Вивиен се присъедини към Захара, Мадокс и Шайло, като подаде молба до съда официално да отпадне фамилията „Пит“ от името ѝ.

Според съдебните документи причината за искането е посочена единствено като „лична“.

„Тя просто иска всички да се излекуват“

Източник, близък до Анджелина Джоли, заявява пред списание People, че актрисата не води битка с бившия си съпруг и не изпитва омраза.

„Ако хората знаеха цялата истина, щяха да проявят много повече съчувствие към децата и да уважат избора им. Фактът, че те не говорят публично и не разкриват подробности, показва тяхното достойнство“, казва източникът.

По думите му Джоли иска само едно: „Анджи не се бори и не е ядосана. Тя просто иска всички да се излекуват.“

Четири деца вече искат да бъдат само „Джоли“

Вивиен желае официално да се казва Вивиен Маршелин Джоли, като второто ѝ име е в чест на покойната майка на Анджелина Джоли.

Захара е поискала името Захара Марли Джоли, а Мадокс – Мадокс Чиван Джоли.

Още през 2024 г. Шайло успешно получи съдебно разрешение да премахне фамилията „Пит“ и вече официално носи името Шайло Джоли.

Молбите на Захара и Мадокс все още се разглеждат от съда, а изслушването по искането на Вивиен е насрочено за 2 ноември.

Лагерът на Брад Пит: „Тъжно е“

По-рано източник, близък до Брад Пит, коментира ситуацията пред People, определяйки случващото се като болезнено.

„Тъжно е да виждаш как някой публично демонстрира, че успешно е отчуждил децата си от другия родител“, заяви тогава човек от обкръжението на актьора.

Брад Пит: Най-важни са хората, които те обичат

Нито Анджелина Джоли, нито Брад Пит са направили официални публични изявления по повод молбите на децата си.

Последният коментар на актьора по темата за семейството беше през юни 2025 г., когато на премиерата на филма F1 той заяви, че с възрастта човек осъзнава кое е най-важно.

„Когато достигнеш моята възраст, разбираш колко е важно да бъдеш заобиколен от хората, които познаваш, които обичаш и които те обичат. Приятели, семейство – това е всичко, което има значение“, каза Пит.