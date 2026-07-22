Младоженец "полетя" към олтара като Джеймс Бонд

Някои младоженци пристигат с ретро автомобил, други – с конска карета. Но 30-годишният Мачей Мазурек решава да превърне сватбата си в истински екшън.

По време на церемонията в Перуджа, Италия, той буквално излита от прозорец на горния етаж на сградата и се спуска по тролей директно към олтара, докато звучи емблематичната музика от филма "Skyfall".

Мечтаел да влезе като Джеймс Бонд

Полският предприемач признава, че е огромен почитател на агент 007 и винаги е искал сватбеният му ден да бъде различен.

Първоначалната му идея била още по-впечатляваща – да пристигне с хеликоптер, спускайки се на въже като във филм за специални части.

Дори преминал тридневно обучение за подобна каскада.

Когато обаче разбрал цената – близо 300 000 долара, се отказал от плана.

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Вместо това младоженецът инвестирал около 24 000 долара за изграждането на специален тролей между прозореца на сградата и мястото на церемонията.

Три специалисти по въжени системи работили по монтажа, а в деня на сватбата Мачей станал още в 5 сутринта, за да направи последни тренировки.

Никой не подозирал какво предстои

Освен булката, абсолютно никой от гостите не знаел какво ще се случи.

Докато всички очаквали младоженецът да се появи по традиционния начин, той изскочил от прозореца и буквално „прелетял“ над присъстващите.

„Това беше един от най-хубавите моменти в живота ми. Отгоре виждах невероятната италианска природа и всички наши близки, които се усмихваха. А когато скочих на тролея – беше невероятно усещане“, разказва младоженецът.

Любов, започнала в Instagram

Историята на двойката също звучи като романтичен филм.

Мачей и Ола Новак се запознават чрез Instagram през 2023 г.

Предложението за брак идва година по-късно в ресторант с гледка към Рим, а подготовката за пищната сватба в Перуджа продължава около година и половина. „Бях толкова щастлив, че всичко мина по план и успях да пристигна със стил“, казва той.

Съдейки по реакцията на гостите, тази сватба със сигурност ще остане незабравима.