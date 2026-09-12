Младоженец "полетя" към олтара като Джеймс Бонд
Изненада гостите си в Италия с екстремно спускане, докато звучеше музиката от филма Skyfall
Следете всички новини, анализи и коментари за Куриози. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Изненада гостите си в Италия с екстремно спускане, докато звучеше музиката от филма Skyfall
Франция плаче, Дания скочи, Роналдо и Меси се събраха
Юпитер е достатъчно голям, за да побере всички останали планети вътре в него
Тръмп разсмя Путин и се помайтапи със саудитския принц, Болсонаро направи Трюдо за смях
"Пари Сен Жермен" победи "Ница" като гост с 3:0. Мачът бе първи от 17-ия кръг на Лига 1. Едисон Кавани вкара първото попадение след подаване от Злата...