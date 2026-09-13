Младоженец "полетя" към олтара като Джеймс Бонд
Изненада гостите си в Италия с екстремно спускане, докато звучеше музиката от филма Skyfall
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Изненада гостите си в Италия с екстремно спускане, докато звучеше музиката от филма Skyfall
Петима младежи побъркаха софиянци
Случаят стана публичен благодарение на бившия футболист Пламен Николов
Пътничките са блъскали по прозорците за помощ
Повдигнаха му обвинение
Ученикът е бил задържан
Извършителят е криминално проявен
Откарано е в "Пирогов"
Няма пострадали
Двете жени от Враца се скарали, докато пътуват
Няма информация за състоянието й
Сред тях е водачът на превозното средство
Моторист и тролей №4 се удариха тази сутрин на бул. „Цариградско шосе" в София. Инцидентът е станал в близост до Полиграфическия комбинат към 9,30 ч....
Неизвестни лица са стреляли по тролейбус в столицата. Това съобщиха от Столична община за Нова тв и уточниха, че това е станало в района на Военна бол...
Френски автобуси ще сменят тролеите във Враца. Това заяви кметът на града Калин Каменов. Символичната връзка между града под Вола и Франция дойде точн...
Тази сутрин в кв. "Дружба" 2 в София стана катастрофа между тролей и две коли. Инцидентът се е развил преди обяд на натоварено кръстовище на бул. "Цве...
Тролейбус, движещ се по линия номер 2 в София, се е запалил на метри преди кръговото кръстовище на паметника "Левски". При инцидента няма пострадали....
Софийски тролейбус е карал с висока скорост и е минал на червено на кръстовище в пиков час. Действието се развива на бул. "Джавахарлал Неру" в столич...
Възрастна жена пострада, след като тролейбусни жици се стовариха върху нея. Инцидентът стана на спирката на Централната гара в Пловдив. До инцидента...
От днес до 07.07.2013 г. се въвеждат промени в организацията на движение във връзка с ремонта на "Руски паметник" в столицата. Забранява се влизанет...