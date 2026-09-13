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Стреляха по тролей в София

Стреляха по тролей в София

Неизвестни лица са стреляли по тролейбус в столицата. Това съобщиха от Столична община за Нова тв и уточниха, че това е станало в района на Военна бол...

30 април | 9:45
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