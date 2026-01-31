Кошмар в тролей № 5. Маскирани пръскат с лютив спрей

Петима младежи, облечени в тъмни дрехи, са разиграли истински екшън в тролей номер 5. Това алармира пред БЛИЦ очевидец на инцидента. По думите на читателя, когато превозното средство достигнало в района на бившия х-л "Плиска", непознатите извади лютиви спрейове и започнали да пръскат по пътниците.

Шофьорът веднага спрял и била извикана полиция. Младежите избягали в неизвестна посока, а служителите на реда тръгнали да ги гонят.

Все още не е ясно дали има и колко са пострадалите при инцидента. По думите на читателя ни в превозното средство все още се усеща задушлива миризма.

Не е ясно и какво е предизвикало агресията у непознатите.

