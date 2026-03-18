Три града почерняха от полиция. Причината е специализирана операция за противодействие на престъпленията против политическите права на гражданите и търговията с вот. Първо полицията влезе във вторник вечерта и в Хасково.

Операцията е насочена и срещу разпространението на наркотици и осигуряване на обществения ред в рисковите и уязвими места.

Едно от местата, където се провежда акцията е хасковския квартал "Република", където имаше екипи на полицията и жандармерията. За сега не е ясно има ли задържани лица.

Рано тази сутрин операцията продължи във Варненско - в Долни чифлик и Горен чифлик. Действията са насочени към пресичане на подготвяни нарушения на изборното законодателство и предотвратяване извършването на престъпления против политическите права на гражданите.

В акцията участват екипи на Охранителна, Криминална и Икономическа полиция, както и служители на Специализираните полицейски сили и жандармерията. Задържани са няколко души

Целта на операцията е да се предотвратят престъпления срещу политическите права на гражданите и опити за манипулиране на изборния процес.

Специализирана полицейска акция бе проведена във вторник и в Бургас. Около 10 души са били задържани, като част от тях за купуване на гласове.

