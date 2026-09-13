Затягат мерките преди „Левски“ – АЕК, ето какво забраняват на стадиона
Вратите на стадиона ще бъдат отворени още в 20:00 часа
Следете всички новини, анализи и коментари за Жандармерия. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Вратите на стадиона ще бъдат отворени още в 20:00 часа
С пожелание за смелост, отговорност и професионализъм Община Казанлък поздравява всички млади служители
Разследването е започнало, след като жандармерията получила сигнал, че в дома на режисьора се отглежда канабис
Нилай от "Шербет от боровинки" е сред тях
Иван Демерджиев разпореди проверки и обеща по-твърди мерки в проблемните райони
Три града почерняха от полиция. Причината е специализирана операция за противодействие на престъпленията против политическите права на гражданите и тъ...
Ето причината за засилената охрана
Масови кражби на продукти, фермерите в паника
Присъствие на жандармерията ще има и по магистралите
Почти на всеки етаж има униформени
Допълнителна тревога предизвика и оставката на президента Клаус Йоханис
ДПС-Ново начало се записаха първи за вота още в 0:05 часа
Момчето отново беше издирвано днес
Екоактивисти излязоха на протест
Открито е оръжие при проверка от жандармерията
За момента от полицията и прокуратурата не коментират действията си
За какво е спецакцията?
Разпореждането е на Министерството на вътрешните работи
Двете институции уточняват подробностите около сигнал на фирмата "Сиела Норма"
Акция в Бургас, Поморие и Несебър