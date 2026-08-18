Затягат мерките преди „Левски“ – АЕК, ето какво забраняват на стадиона

Засилени мерки за сигурност се въвеждат в София за футболната среща между „Левски“ и АЕК, която ще се играе днес, 18 август, от 22:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“.

Служители на Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“, Главна дирекция „Национална полиция“ и областни дирекции на МВР ще подпомагат столичните си колеги при охраната на обществения ред, съобщиха от МВР.

Около стадиона ще бъдат обособени буферни зони, които ще разделят привържениците на двата отбора. Домакинската агитка ще бъде пропускана от охранителна фирма, а гостуващите фенове ще бъдат проверявани от полицейски служители.

Вратите на стадиона ще бъдат отворени още в 20:00 часа. От МВР призовават зрителите да влизат по-рано, за да се избегнат струпвания пред входовете.

Какво няма да бъде допускано?

Полицията ще проверява за хора с наложена забрана за посещение на спортни мероприятия, както и за забранени предмети и вещи.

На стадиона няма да бъдат допускани огнестрелни оръжия, пиротехнически изделия, ножове, палки, боксове, бутилки и други опасни предмети.

Полицейските служители ще следят и за извършители на противообществени прояви.

Охраната на самото спортно събитие е ангажимент на охранителна фирма. Полицията ще поеме охраната на гостуващата агитка и ще осигури необходимите сили за реакция при възникване на инциденти.

Деца – само с придружител

Малолетни зрители ще бъдат допускани само с пълнолетен придружител и след представяне на предварително попълнена декларация.

Заради очаквания засилен зрителски интерес от МВР предупреждават и за възможни затруднения в движението в централната част на София.

При необходимост движението ще бъде временно ограничавано, като ще бъде възстановено веднага след отпадане на причината за ограничението.