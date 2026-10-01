Още разкрития и голяма лъжа при скандала с Роналдо

Появиха се нови подробности около конфликта между Кристиано Роналдо и селекционера на Португалия Жорже Жезус, довел до решението на 41-годишния капитан да напусне лагера на националния отбор.

Журналистът Еду Агире разкри ексклузивно в предаването El Chiringuito de Jugones, че Жезус се е извинил лично на Роналдо и му е обещал да направи същото публично пред медиите.

Според Агире обаче това обещание не е било изпълнено.

„Жорже Жезус се извини на Кристиано и му каза, че ще го направи и на пресконференцията“, заяви журналистът.

„Той го излъга. Не го направи, а вместо това демонстрира твърда позиция пред медиите“, добави Агире.

Именно това поведение на селекционера допълнително е разгневило Роналдо. Португалската звезда е останала с усещането, че Жезус не е бил откровен с него и не е спазил предварително поетите ангажименти.

Напрежението между двамата започна заради договорката за игровото време на Роналдо в мачовете от Лигата на нациите. Капитанът остана неизползвана резерва срещу Норвегия, след като според информациите предварително му е било казано, че ще се появи на терена през второто полувреме.

Впоследствие Жезус публично заяви, че статутът на нито един футболист не му дава специални права и подчерта, че именно той взема окончателните решения за състава.