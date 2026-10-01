Сензация! Българин надви Магнус Карлсен

Българският шахматист Волен Дюлгеров записа впечатляваща победа срещу световната шахматна звезда Магнус Карлсен. Битката беше част от първото издание на Chess Club Showdown, което се проведе на 30 септември.

Дюлгеров, познат в стрийминг платформите с псевдонима Witty Alien, се изправи срещу Карлсен в блиц партия и успя да се възползва от груба грешка на норвежкия гросмайстор.

Всички очакваха световият №1 във всяка рейтинг листа на ФИДЕ през последните 15 години да затвори срещата, но след неочаквана неточност даде шанс на българина, от който Дюлгеров се възползва, предаде БГНЕС.

Така Дюлгеров поднесе една от големите изненади в турнира и отпразнува победата си над 16-ия световен шампион. Неговата победа доби голяма популярност в социалните мрежи най-вече заради реакцията му, след като се стигна дотам да си свали гащите.

Chess Club Showdown предостави уникална възможност на аматьори да се изправят срещу едни от най-известните имена в шаха. Сред участниците бяха гросмайстори като Карлсен, Максим Вашие-Лаграв и Аниш Гири.

В надпреварата се включиха девет отбора от електронните спортове, а броят на членовете им варираше между 151 и 1142. Всички участници играха в продължение на два часа в арена от блиц партии с по пет минути на играч.

След края на арената 9z Globant, с 962 участници, оглави класирането с 2368 точки. Втори остана Team Liquid Chess Club на Карлсен с 2312 точки. Това доведе до финална фаза, в която по 50 играчи от двата водещи отбора се изправиха един срещу друг, подредени според рейтинга си.

В турнира участваха общо 4400 шахматисти, а следващото издание ще се проведе на 28 октомври.