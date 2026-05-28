Момичето, което нямаше пари да си плати таксата за турнир, пак прослави България!

България има своя нов спортен феномен и неговото име е Нургюл Салимова! Цялата нация днес се гордее с успехите на това невероятно момиче, но малцина помнят зловещата истина – в недалечното минало родната федерация и държавата я оставиха на произвола на съдбата. Нургюл буквално нямаше пари да си плати таксата за турнир, за да може да участва в международни състезания. Днес обаче тя си отмъщава по най-безапелационния начин: наказва световния елит на шахматната дъска и за пореден път се превърна в абсолютната гордост на България!

Руско крушение в Батуми: Салимова не прощава грешки!

Българската шахматна кралица сътвори истински фурор на Европейското първенство по класически шахмат за жени в Батуми, Грузия. В инфарктна и тактическа битка от четвъртия кръг, Салимова, която игра с белите фигури, буквално разглоби рускинята Варвара Полякова.

Двубоят се превърна в истинска игра на нерви. До 50-ия ход позицията на дъската изглеждаше напълно равна, въпреки че българката демонстрира класа и имаше пешка в повече. Рускинята обаче не издържа на бруталния психологически натиск и допусна фатална грешка. Нургюл я наказа светкавично и на 60-ия ход принуди съперничката си да се предаде позорно! С този триумф най-предно ранкираната българка в световната ранглиста събра 3,5 точки и изхвърча на престижното споделено трето-шесто място във временното класиране.

Драма и тотална мобилизация за останалите български лъвици

Останалите родни представителки също се хвърлиха в люти битки в Грузия. Надя Тончева върви уверено с 3 точки, след като в четвъртия кръг измъкна реми с белите фигури срещу коварната Улвия Фаталийева от Азербайджан. Белослава Кръстева направи лъвски скок и вече е с 2,5 точки, изтръгвайки брутална победа с черните фигури срещу италианката Теа Гуеци. За съжаление, Габриела Антова остана с 2,5 точки след тежко поражение от друга азерка – Гюнай Мамадзада.

Черният ден за част от родния лагер се допълни от три поражения с белите фигури. Гергана Пейчева отстъпи пред Алиция Сливицка от Полша и остава с 2 точки. Виктория Радева (1,5 точки) загуби от Юлия Лявонова от Беларус, а Анджелика Ненова (1 точка) беше надиграна от 11-годишното дете-чудо на Англия Бодхана Сивандан.

В петък предстои кървавият пети кръг на шампионата. Начело в класирането с пълен актив от 4 точки са Елмира Мирзоева (Англия) и Анастасия Хнатишин (Украйна), но Нургюл Салимова диша в вратовете им и е готова за златото!

