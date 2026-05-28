Бразилия изтръпна. Нова драма с Неймар

Радостта на Неймар от попадане в състава на Бразилия за Световното първенство може да се окаже краткотрайна, тъй като проблемите му с контузии отново поставят участието му под сериозна въпросителна.

Въпреки че от Сантос обявиха, че травмата в прасеца на нападателя не е сериозна, той е изпитал сериозни затруднения още по време на първата тренировка на националния отбор.

Според информация на Lance: „Кадрите също така показват, че Неймар е напуснал клиниката с наведена глава — поведение, което е засилило притесненията относно сериозността на физическия му проблем. Присъстващите са забелязали разочарованието на играча малко след разговора му с лекарите.“

Твърди се, че вероятността 34-годишният футболист да отпадне от Световното първенство се увеличава, а в бразилския национален отбор са ядосани на Сантос заради укриването на проблемите му с контузията.

Неймар вече отпадна от предстоящите контроли срещу Панама и Египет, а освен това е под сериозна въпросителна и за първия мач на Бразилия на Мондиала срещу Мароко на 14 юни.

