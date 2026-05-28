На "Ролан Гарос" гръмна световната бомба в тениса!

Световният №1 в мъжкия тенис - Яник Синер отпадна от "Ролан Гарос". Той допусна обрат и загуби в пет сета от Хуан Мануел Серундоло (6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6) във втори кръг.

Италианецът бе много близо до това да затвори мача, като водеше с два сета и 5:1, но внезапно му прилоша и започва да усеща смущения в мускулите, а медицински таймаут и още няколко прекъсвания между сетовете и геймовете не му помогнаха. С този си успех Серундоло слага край на, меко казано, впечатляващата серия на Синер от 30 поредни победи.

В първите два сета всичко за Синер вървеше отлично и според нормата. Италианецът проби Серундоло още в първия му сервис-гейм и затвори откриващата част с 6:3 за само 35 минути.

Втората част бе до голяма степен огледална, но премина с два брейка за световния номер 1. Синер удвои аванса си до 2:0 сета с 6:2, дори по-убедителен от първата част.

Италианецът почти бе затворил мача със Серундоло, водейки с 5:1 в третия сет. Оттам насетне дойде сривът на Синер и възходът на Серундоло. Световният номер 1 дори сервираше за мача, преди да се влоши състоянието му. Аржентинецът стигна бързо до 5:5, а италианецът ходеше все по-трудно на корта. Лидерът в ранглистата взе и дълъг медицински таймаут, като се насочи към съблекалните. Медицинските лица не помогнаха на състоянието му и Синер загуби третата част с 5:7, а до края на мача взе незавидните два гейма.

Прекъсването между третия и четвъртия сет бе по-дълго от обичайното, а Синер отново се насочи към съблекалните. В началото на частта италианецът даваше вид, че възвръща силите си, но с течение на геймовете Серундоло взе превес, като стигна до аванс 4:1 в сета, а впоследствие задържа преднината си - 2:2 сета!

В решителния пети сет Синер допусна ранен пробив, след което изостана набързо с 0:2. Слад това той не отново не успя да задържи подаването си, като видимо се бореше с неразположенията си и горещото време с Париж. В крайна сметка световният №1 загуби сета с 1:6 и отпадна от Откритото първенство на Франция.

