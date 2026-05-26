Ролан Гарос изпрати Монфис със спектакъл, сълзи и последен поклон

Гаел Монфис се сбогува с „Ролан Гарос“ след драматична загуба в пет сета от сънародника си Юго Гастон в първия кръг на турнира, провеждащ се в Париж. 39-годишният французин отстъпи с 2:6, 3:6, 6:3, 6:2, 0:6 след 3 часа и 20 минути игра, но напусна корт „Филип Шатрие“ под бурни аплодисменти.

Двубоят се превърна в емоционален финал на неговата връзка с публиката на Откритото първенство на Франция, където в продължение на две десетилетия той беше сред най-атрактивните и обичани играчи. Монфис вече обяви, че ще се оттегли от тениса в края на сезона.

Последен танц пред публиката в Париж

Монфис започна трудно и бързо попадна под натиска на Гастон, който взе първия сет след ранен пробив и контролираше разиграванията. Във втората част ветеранът опита да върне енергията в мача и заличи изоставане от 1:3, но след 3:3 съперникът му отново натисна, спечели три поредни гейма и поведе убедително с 2:0 сета. Парижката публика обаче не спря да търси искрата, която през годините често превръщаше мачовете на Монфис в представление.

Обратът, който разпали трибуните

Третият сет върна надеждата и напрежението на корта. Монфис проби за 5:3 и задържа предимството си, за да намали изоставането в мача. В четвъртата част той стигна до още по-силен период, поведе с 4:0 и принуди Гастон да влезе в решителен пети сет, докато трибуните вече живееха със сценарий за голямо завръщане.

Гастон спря емоционалния поход

В последната част Гастон успя да се откъсне от напрежението и бързо взе пълен контрол върху срещата. Той не позволи на Монфис да спечели нито един гейм в петия сет и затвори мача с категорично 6:0. Така по-младият французин продължи напред, но победата му остана в сянката на прощаването на един от символите на френския тенис.

Думи към семейството и към „Ролан Гарос“

След края на двубоя на големия екран беше излъчено видео в чест на Монфис, събрало моменти от зрелищния му стил и силната му връзка с парижката публика. „Ето ни, обичам ви всички толкова много. Ще се опитам да бъда бърз и ясен“, каза той на корта. Французинът благодари на родителите си, на семейството си, на съпругата си Елина Свитолина, на треньорите си и на Френската тенис федерация, преди да насочи думите си към феновете.

„Бих искал да ви благодаря на всички“, заяви Монфис. „Всяка година, когато идвам да играя на Откритото първенство на Франция, настръхвам. Всеки път си казвам: ‘Това е магия’. Създал съм нещо силно, уникално, изключително. Ще ми липсвате. Този турнир е невероятен, той е магия. „Ролан Гарос“, обичам те, дължа ти всичко“, добави той.

Почит от съперника и от големите имена

Гастон също не скри тежестта на момента, въпреки че именно той сложи край на участието на Монфис в Париж. „Има много емоции“, каза победителят. „Има радост, но най-вече тъга. Много съжалявам за теб, Гаел. Искам да те поздравя, да ти благодаря за всичко, което си направил за нас, младите играчи, и за невероятната ти кариера. Ти си френска легенда, легенда на нашия спорт“, добави той.

Прощаването беше белязано и от послания на някои от най-големите фигури в тениса. Рафа Надал, Новак Джокович, Жил Симон, Ришар Гаске, Жо-Вилфрид Цонга и Стан Вавринка отправиха почит към Монфис, който остана усмихнат след последния си мач на „Ролан Гарос“. Часове по-рано Вавринка също беше сложил край на своята кариера на Откритото първенство на Франция, което превърна деня в един от най-емоционалните за поколението, оставило дълбока следа в турнира.

