Арда сложи край на европейската мечта на Черно море

В 72-ата минута Серкан Юсеин попари надеждите на враннеския тим

Снимка: Startphoto.bg
25 май 26 | 19:51
Агенция Стандарт

Черно море загуби от Арда с 2:3 и пропусна възможност да играе бараж за участие в турнира Лига на конференциите. Арда стигна до обрат, след като домакините бяха повели с гол на Асен Дончев през първата част.

В началото на второто полувреме с 2 бързи гола на Биресн Карагарен кърджалийският тим обърна до 2:1. Черно море изравни малко по-късно с гол на Давид Телеш, но в 72-ата минута Серкан Юсеин попари надеждите на враннеския тим за бараж.

