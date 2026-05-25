Виляреал унижи Атлетико и завърши сезона с бронзови медали

Виляреал приключи сезона в Испания с гръмка победа с 5:1 над Атлетико Мадрид и си осигури третото място в крайното класиране. Двата отбора влязоха в последния мач от първенството с равен брой точки и еднаква голова разлика, но „жълтата подводница“ реши директния спор за бронза по безапелационен начин.

Домакините нанесоха тежкия удар още преди почивката, когато поведоха с 4:1. За Виляреал това е най-доброто класиране от сезон 2007/08, когато тимът завърши втори.

Виляреал започна мача много по-агресивно и до 40-ата минута вече имаше аванс от три гола. Дани Парехо откри резултата от дузпа, след което Айосе Перес и Жорж Микотадзе направиха преднината на домакините почти недостижима.

Атлетико върна един гол в 43-тата минута чрез Марк Пубий, но надеждите на гостите бяха прекършени още преди края на първото полувреме. В последните секунди на редовното време Пап Гей отново вкара за Виляреал и фиксира 4:1 на почивката.

След паузата темпото спадна, но контролът остана на страната на домакините. Виляреал стигна до още едно попадение, а негов автор отново беше Айосе Перес, който оформи крайното 5:1.

Мачове от последния 38-и кръг на първенството на Испания по футбол:

Виляреал - Атлетико Мадрид 5:1

От събота:

Алавес - Райо Валекано 1:2

Бетис - Леванте 2:1

Селта Виго - Севиля 1:0

Еспаньол - Реал Сосиедад 1:1

Хетафе - Осасуна 1:0

Жирона - Елче 1:1

Майорка - Реал Овиедо 3:0

Реал Мадрид - Атлетик Билбао 4:2

Валенсия - Барселона 3:1

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com