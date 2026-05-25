Виляреал унижи Атлетико и завърши сезона с бронзови медали

Виляреал приключи сезона в Испания с гръмка победа с 5:1 над Атлетико Мадрид и си осигури третото място в крайното класиране. Двата отбора влязоха в последния мач от първенството с равен брой точки и еднаква голова разлика, но „жълтата подводница“ реши директния спор за бронза по безапелационен начин.
Домакините нанесоха тежкия удар още преди почивката, когато поведоха с 4:1. За Виляреал това е най-доброто класиране от сезон 2007/08, когато тимът завърши втори.
Виляреал започна мача много по-агресивно и до 40-ата минута вече имаше аванс от три гола. Дани Парехо откри резултата от дузпа, след което Айосе Перес и Жорж Микотадзе направиха преднината на домакините почти недостижима.
Атлетико върна един гол в 43-тата минута чрез Марк Пубий, но надеждите на гостите бяха прекършени още преди края на първото полувреме. В последните секунди на редовното време Пап Гей отново вкара за Виляреал и фиксира 4:1 на почивката.
След паузата темпото спадна, но контролът остана на страната на домакините. Виляреал стигна до още едно попадение, а негов автор отново беше Айосе Перес, който оформи крайното 5:1.
Мачове от последния 38-и кръг на първенството на Испания по футбол:
От събота:
Алавес - Райо Валекано 1:2
Бетис - Леванте 2:1
Селта Виго - Севиля 1:0
Еспаньол - Реал Сосиедад 1:1
Хетафе - Осасуна 1:0
Жирона - Елче 1:1
Майорка - Реал Овиедо 3:0
Реал Мадрид - Атлетик Билбао 4:2
Валенсия - Барселона 3:1
