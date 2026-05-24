Левски празнува 112 години синя гордост и вярност

ФК Левски отбелязва днес, 24 май, 112-а годишнина от създаването си. Ръководството и играчите на „сините“ ще поднесат цветя в градинката на Могилката в центъра на София, като събитието е планирано за 10:30 часа.

Клубът отправи емоционално обръщение към привържениците си, в което нарече този ден празник на любовта на поколения българи. В посланието се подчертава, че Левски е основан на светлия национален празник, кръстен е на Апостола на свободата и е „орисан на величие“.

„Скъпи Левскари, днес е нашият ден. Днес е денят, в който любовта на поколения българи празнува своя рожден ден. Днес нашият Левски става на 112“, написаха от клуба на официалната си страница в социалните мрежи.

В обръщението си „сините“ припомнят, че клубът е създаден от група млади идеалисти и носи името на Васил Левски. Според посланието годишнината е момент за признателност към всички личности, които са изградили легендата за клуба и са го превърнали в символ на чест, достойнство и непримирост.

От Левски отправиха специален поклон и към публиката, определена като най-голямата сила на клуба. „Синята“ общност, се казва в посланието, е устояла на всяка буря на времето и не е спряла да се бори за своя клуб.

„Тази публика заслужи всички радостни мигове, които изживяхме през този сезон. Уверени сме, че най-доброто тепърва предстои“, написаха още от Левски.

Клубът завърши празничното си обръщение с кратък и силен поздрав към всички свои привърженици: „Честит празник, Левскари!“

