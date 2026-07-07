Меси пише история на Мондиала! Нови рекорди

Лионел Меси продължава да затвърждава статута си на най-великия футболист в историята на световните първенства. Капитанът на Аржентина блесна при успеха с 3:2 над Египет в осминафиналите на Мондиал 2026 и записа още два исторически рекорда.

Попадението му в срещата, играна на стадион „Мерцедес-Бенц Стейдиъм“ в Атланта, беше неговото 21-во на световни първенства, с което увеличи преднината си като най-резултатен футболист в историята на турнира.

На второ място във вечната голмайсторска класацияе Килиан Мбапе с 19 попадения. Преди Мондиал 2026 рекордът принадлежеше на германската легенда Мирослав Клозе, който завърши кариерата си с 16 гола на световни финали.

Меси постави и още едно впечатляващо постижение, след като вече е едноличен лидер по асистенции в историята на световните първенства с общо девет голови подавания.

Звездата на „албиселесте“ оглави и голмайсторската листа на Мондиал 2026. Голът срещу Египет беше неговият осми в турнира, което го изведе пред Килиан Мбапе и Ерлинг Холанд, които са с по седем попадения, пише gol.bg.

Аржентина вече е на четвъртфинал, където ще срещне победителя от двубоя между Колумбия и Швейцария. Норвегия ще се изправи срещу Англия, а Франция ще се бори с Мароко за място сред последните четири отбора в турнира.

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