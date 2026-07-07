След Роналдо - и Меси се издъни! Аржентина първо плака, после ликува (ОБНОВЕНА)

Големите футболни нации се провалиха до този момент на Мондиала. Бразилия, Германия, Нидерландия, Мексико вече са спомен за Световното по футбол. Най-драматичният провал бе Португалия, където Роналдо не успя да накара отбора си да продължи и обяви край на кариерата си без да се е окичил със световна титла.

Броени часове по-късно издънка направи и звездата Лионел Меси.

На двубоя с Египет, в 20-ата минута съдията отсъди дузпа в полза на Аржентина след нарушение срещу Николас Таляфико в наказателното поле. Зад топката застана Лионел Меси, но неговият удар бе отразен и така аржентинският капитан за втори път пропуска от бялата точка на този Мондиал.

В 31-ата минута на мача Меси направи нов гаф - изпъни страхотен пряк свободен удар, но бе спрян от страничната греда.

Африканският тим започна доста смело срещата и още в 15-ата минута успя да нанесе удар по амбициите на световния шампион. Маруан Атиа центрира, а бранителят Ясер Ибрахим с глава прати топката във вратата, отбелязвайки гол за Египет.

След късо изпълнение на корнер и центриране в 15-ата мин централният защитник на африканския представител Ясер Ибрахим вкара с глава.

Шобеир отново бе герой и в 39-ата мин, когато спаси шут от близко разстояние на Хулиан Алварес.

Той бе предпочетен от селекционера Лионел Скалони пред Лаутаро Мартинес да е партньор на Меси в атаката.

В 58-ата мин след страхотен пробив Хаисем Хасан подаде на капитана Мохамед Салах, а той на Мостафа Зико, който вкара за 2:0. Оказа се обаче, че започването на контраатаката е извършено нарушение от Марван Атия срещу Лисандро Мартинес.

В 67-ата мин обаче нямаше прошка. При нова контра Хасан отново бляскаво проби ши сервира топката на Зико, който вкара за 2:0 и притисна до стената шампионите на света.

Обратът настъпи с 79-ата минута, когато Аржентина рязко се върна в мача! Меси пусна техничен пас в пеналта, където Кристиан Ромеро с глава вкара за 1:2. Само 4 минути по-късно Меси вкара 21-ия си гол на Мондиали и изравни за 2:2. Той стреля от въздуха и след рикошет в напречната греда, топката влетя в мрежата.

Окончателният обрат дойде във втората минута на добавеното време Енцо Фернандес вкра трети гол за Аржентина и сложи точка на двубоя с 3:2. Той засече отблизо центриране на Лаутаро Мартинес и не остави шансове на Шобеир.

Аржентина ще срещне в 1/4-финалите този или Колумбия, или Швейцария. Те стартират дуела си в 23 часа.

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