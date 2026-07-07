Нов огромен скандал на световното! Замесен е МБапе

Френският нападател Килиан Мбапе определи като „отвратителна жена“ парагвайска сенаторка, след като тя отправи расистка атака срещу него.

Дузпата, реализирана от Мбапе, се оказа решаваща при победата на Франция с 1:0 над Парагвай в напрегнат двубой в събота във Филаделфия, който класира „петлите“ за четвъртфиналите.

Селесте Амариля публикува дълъг гневен текст в социалната мрежа X, в който описа Мбапе като „колонизиран камерунец, който отчаяно се опитва да се представя за французин“, както и като „грубиян, който не се е научил да пише“.

Тя допълни, че играчите на Парагвай е трябвало да го „ударят“ след мача.

Мбапе, който е капитан на френския национален отбор, отговори с остро изявление, защитавайки не само себе си, но и футболистите на Парагвай.

„Госпожо Селесте Амариля, вие сте отвратителна жена и недостойна за позицията, която заемате. Вие не представлявате Парагвай - страна, която показа страст и чест през целия турнир“, написа Мбапе.

„Заради вашата безразсъдност и откровен расизъм целият свят вече забрави пътя и историческите усилия, които вашите играчи положиха на това световно първенство, а вместо това вниманието се насочи към некомпетентна жена, която представя най-лошия възможен образ на своята държава“, посочва Мбапе.

„Никога няма да позволя на хора като нея да имат свободата да разпространяват омразата и расизма си по света“, категоричен е Мбапе.

Френската футболна федерация (FFF) също предприе действия по случая и обяви, че ще подаде наказателна жалба, определяйки думите на сенаторката като „напълно отвратителни и неприемливи“.

„Тези изказвания са престъпни и заслужават осъждане. Те трябва да бъдат преследвани както тук, така и навсякъде другаде. Френската футболна федерация сезира прокуратурата с цел предприемане на съдебни действия“, се посочва в изявление на организацията.

„Тези думи са срам за хората, които ги изричат, както и за онези, които ги разпространяват. Играчите на френския национален отбор представляват Франция - именно нашата страна е обект на обида“, се посочва още в изявлението.

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