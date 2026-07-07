Спорт

Нов огромен скандал на световното! Замесен е МБапе

Парагвайска сенаторка с нечувани обиди към звездата

Нов огромен скандал на световното! Замесен е МБапе
07 юли 26 | 14:53
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Влади Кирилов

Френският нападател Килиан Мбапе определи като „отвратителна жена“ парагвайска сенаторка, след като тя отправи расистка атака срещу него.

Дузпата, реализирана от Мбапе, се оказа решаваща при победата на Франция с 1:0 над Парагвай в напрегнат двубой в събота във Филаделфия, който класира „петлите“ за четвъртфиналите.

Селесте Амариля публикува дълъг гневен текст в социалната мрежа X, в който описа Мбапе като „колонизиран камерунец, който отчаяно се опитва да се представя за французин“, както и като „грубиян, който не се е научил да пише“.

Тя допълни, че играчите на Парагвай е трябвало да го „ударят“ след мача.

Мбапе, който е капитан на френския национален отбор, отговори с остро изявление, защитавайки не само себе си, но и футболистите на Парагвай.

„Госпожо Селесте Амариля, вие сте отвратителна жена и недостойна за позицията, която заемате. Вие не представлявате Парагвай - страна, която показа страст и чест през целия турнир“, написа Мбапе.

„Заради вашата безразсъдност и откровен расизъм целият свят вече забрави пътя и историческите усилия, които вашите играчи положиха на това световно първенство, а вместо това вниманието се насочи към некомпетентна жена, която представя най-лошия възможен образ на своята държава“, посочва Мбапе.

„Никога няма да позволя на хора като нея да имат свободата да разпространяват омразата и расизма си по света“, категоричен е Мбапе.

Френската футболна федерация (FFF) също предприе действия по случая и обяви, че ще подаде наказателна жалба, определяйки думите на сенаторката като „напълно отвратителни и неприемливи“.

„Тези изказвания са престъпни и заслужават осъждане. Те трябва да бъдат преследвани както тук, така и навсякъде другаде. Френската футболна федерация сезира прокуратурата с цел предприемане на съдебни действия“, се посочва в изявление на организацията.

„Тези думи са срам за хората, които ги изричат, както и за онези, които ги разпространяват. Играчите на френския национален отбор представляват Франция - именно нашата страна е обект на обида“, се посочва още в изявлението.

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Автор Влади Кирилов

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