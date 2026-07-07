Бразилска легенда каза истината за Анчелоти

Легендата на бразилския футбол Кафу призова за спокойствие след поредното разочарование на националния тим на Световното първенство. Според бившия капитан проблемите на „селесао“ няма да бъдат решени с поредната смяна на треньора или с търсене на виновници, а с търпение и правилна работа с новото поколение футболисти.

Само ден след поражението с 1:2 от Норвегия на осминафиналите, световният шампион от 2002 година застана категорично зад селекционера Карло Анчелоти. По думите му именно италианският специалист е човекът, който може да върне Бразилия на върха на световния футбол.

Неуспехът означава, че чакането за шеста световна титла ще продължи поне до Мондиал 2030. Така периодът без трофей ще достигне 28 години – най-дългата суша в историята на петкратните световни шампиони.

Кафу, който триумфира със страната си през 1994 и 2002 година, смята, че натискът върху настоящите и бъдещите национали ще бъде огромен, но това не трябва да пречи на развитието им.

„Ако през 1994 година усещахме напрежението след 24 години без титла, представете си какво ще бъде през 2030-а, когато чакането ще стане 28 години“, коментира бившият капитан.

Въпреки разочарованието той не смята, че има място за крайни оценки. Според него Бразилия продължава да разполага с огромен потенциал и футболна школа, способна да излъчва играчи от най-висока класа.

„Това не е краят. Това е началото на нов цикъл. Трябва да дадем време и доверие на Карло Анчелоти, защото той има качествата да върне Бразилия на световния връх“, заяви Кафу, цитиран от агенция „Ройтерс“.

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