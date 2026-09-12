Бразилска легенда каза истината за Анчелоти
Кафу призова за търпение
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Кафу призова за търпение
Премията за треньора е 7 милиона долара
Ето каква премия е обещана на легендарния италианец
Сега намесиха и името на Неймар
Дори Феномена започна да критикува
Проблемът може да се окаже и по-сериозен
За момента "селесао" е сред скритите фаворити за титлата
Суперзвездата на Бразилия отправи критики
Какво ще е бъдещето на италианеца
Свързана е със състава за Мондиал 2026
Допреди няколко дни Александро Виктор де Соуса Рибейро бе сравнително безизвестно име за голямата част от бразилските фенове. Въпреки това Карло...
След минималната победа над Парагвай
Обяви ще тренира ли друг клуб
Каза какви са плановете му
Какво съобщават британските медии
То е свързано с английския колос Ливърпул
Бразилската федерация е подновила контактите си с треньора на Реал (Мадрид)
За да остане на работа след края на сезона
Ще продължава ли да води отбора
Какво коментира треньорът на Реал М