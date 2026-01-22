Гръмна бомба за Анчелоти и Реал Мадрид

Селекционерът на националния отбор на Бразилия Карло Анчелоти е изразил желание да се завърне като старши треньор на Реал Мадрид, съобщава The ​​Touchline.

В момента начело на "белите" е Алваро Арбелоа, който замени Шаби Алонсо по-рано този месец.

Мадридският клуб разглежда 66-годишния италианец като алтернатива за поста.

Анчелоти по-рано заяви, че след времето си в националния отбор на Бразилия, единственият клуб, който би искал да тренира отново, е Реал Мадрид.

Той беше начело на испанския гранд от 2013 до 2015 година и от 2021 до 2025 година. В 353 мача под негово ръководство мадричани имат 253 победи и 48 равенства.

В събота Анчелоти присъства на двубоя на Реал Мадрид срещу Леванте от Примера дивисион.

