Олимпик Лион се спаси в последните секунди срещу ФК Париж

Олимпик Лион и ФК Париж завършиха 1:1 в среща от 25-ия кръг на френската Лига 1. Гостите поведоха през второто полувреме и бяха съвсем близо до победата. В добавеното време обаче домакините получиха дузпа и успяха да изравнят. След равенството Лион се върна на третото място в класирането с 46 точки, колкото има и четвъртият Олимпик Марсилия.

Първото полувреме премина при равностойна игра и без сериозни голови положения пред двете врати. След почивката мачът се отвори и започнаха да се появяват повече опасности.

ФК Париж успя да открие резултата в 63-ата минута. Маршъл Мунеци се възползва от възможност пред вратата на домакините и даде преднина на столичния тим.

Лион натисна в заключителните минути и търсеше изравняване. Драмата настъпи дълбоко в добавеното време, когато съдията отсъди дузпа за игра с ръка на футболист на гостите.

Капитанът Корентен Толисо застана зад топката и беше безкомпромисен от бялата точка, като оформи крайното 1:1 и спаси точката за своя отбор.

Първенство на Франция по футбол, мачове от 25-ия кръг на Лига 1:

Ланс - Метц 3:0

Брест - Льо Авър 2:0

Лил - Лориен 1:1

Ница - Рен 0:4

Олимпик Лион - ФК Париж 1:1

От събота:

Нант - Анже 0:1

Оксер - Страсбург 0:0

Тулуза - Олимпик Марсилия 0:1

От петък:

Пари Сен Жермен - Монако 1:3

В подреждането води Пари Сен Жермен с 57 точки от 25 мача, пред Ланс с 56, следван от Олимпик Марсилия и Олимпик Лион с по 46, Рен с 43 и Лил с 41. Монако е на 7-о място с 40 точки и други.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com