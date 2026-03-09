Олимпик Лион се спаси в последните секунди срещу ФК Париж

Олимпик Лион и ФК Париж завършиха 1:1 в среща от 25-ия кръг на френската Лига 1. Гостите поведоха през второто полувреме и бяха съвсем близо до победата. В добавеното време обаче домакините получиха дузпа и успяха да изравнят. След равенството Лион се върна на третото място в класирането с 46 точки, колкото има и четвъртият Олимпик Марсилия.
Първото полувреме премина при равностойна игра и без сериозни голови положения пред двете врати. След почивката мачът се отвори и започнаха да се появяват повече опасности.
ФК Париж успя да открие резултата в 63-ата минута. Маршъл Мунеци се възползва от възможност пред вратата на домакините и даде преднина на столичния тим.
Лион натисна в заключителните минути и търсеше изравняване. Драмата настъпи дълбоко в добавеното време, когато съдията отсъди дузпа за игра с ръка на футболист на гостите.
Капитанът Корентен Толисо застана зад топката и беше безкомпромисен от бялата точка, като оформи крайното 1:1 и спаси точката за своя отбор.
Първенство на Франция по футбол, мачове от 25-ия кръг на Лига 1:
Ланс - Метц 3:0
Брест - Льо Авър 2:0
Лил - Лориен 1:1
Ница - Рен 0:4
Олимпик Лион - ФК Париж 1:1
От събота:
Нант - Анже 0:1
Оксер - Страсбург 0:0
Тулуза - Олимпик Марсилия 0:1
От петък:
Пари Сен Жермен - Монако 1:3
В подреждането води Пари Сен Жермен с 57 точки от 25 мача, пред Ланс с 56, следван от Олимпик Марсилия и Олимпик Лион с по 46, Рен с 43 и Лил с 41. Монако е на 7-о място с 40 точки и други.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com